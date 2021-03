Sebastián Villa, en la órbita de un grande europeo

Sebastián Villa, uno de los mejores jugadores de la actual plantilla de Boca Juniors, sería pretendido por un equipo europeo para el próximo mercado de fichajes.

Pues a pesar de haberse conocido que Sebastián Villa renovó su contrato con Boca Juniors hasta diciembre del 2024, el jugador no podría durar todo ese tiempo dentro del ‘Xeneize’, pues el colombiano habría despertado interés del Benfica, de Portugal.

Según el diario Récord de ese país, el atacante colombiano es seguido de cerca por el cuadro portugués. Sin embargo, por la renovación que acaba de firmar Villa con Boca Juniors, en el próximo mercado de fichajes se empezaría a concretar las conversaciones; hasta el momento es solo un acercamiento.

Así las cosas, después de junio podría cambiar el futuro deportivo de Sebastián Villa. No obstante, cabe recordar, Benfica no es el único equipo que ha mostrado interés por el exDeportes Tolima; el año pasado Atlético Mineiro intentó seducirlo pero no concretó nada.

Desde su llegada a Boca, n total, Villa ha disputado 80 partidos con la camiseta ‘xeneize’ desde el 2018, donde ha marcado 8 goles. Y conquistó 3 títulos: Supercopa 2019, Superliga 2019/2020 y Copa Diego Maradona 2020.

Por ahora, el atacante colombiano se encuentra concentrado con Boca, equipo que ultima detalles para enfrentar este domingo a Vélez Sarsfield por la fecha 4 del fútbol argentino.