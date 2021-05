Sebastián Villa, de nuevo en el ‘ojo del huracán’ en Boca Juniors por una nueva fiesta

El delantero colombiano, Sebastián Villa, volvió a protagonizaron un hecho que cayó mal en los hinchas de Boca Juniors y por el cual es criticado en las últimas horas.

El atacante colombiano celebró sus cumpleaños y tuvo varios invitados, lo que fue mal visto por los hinchas del Xeneize que se dieron cuenta a través de un video que subió el propio Villa en sus redes sociales donde se vio que ingresaron varias personas sin los cuidados sanitarios respectivos (tapabocas).

Por eso, vuelven a crucificar a Villa. El diario Olé manifestó que el video llegó hasta la dirigencia del club y el colombiano podría recibir un castigo. Pues esta no es la primera vez que protagoniza hechos negativos en plena competencia.

En video, las fallas sanitarias de Sebastián Villa

No es el mejor momento de Sebastián Villa, pues hace dos días se conoció que no hizo parte de los jugadores convocados por Reinaldo Rueda para las Eliminatorias. Con su equipo, Boca, no le va del todo bien y es blanco de críticas constantes por el rendimiento de su club, el mismo que le ganó al diezmado River Plate por penaltis.