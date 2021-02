Quedan 4 meses para que Rafael Santos Borré termine contrato con River Plate y todavía no hay acuerdo para su renovación. Bajo ese panorama aparecen nuevas opciones. Este lunes empezó a hablarse de Palmeiras como posibilidad.

Lo del atacante canterano de Deportivo Cali con River es extenso, difícil. Para que siga en el club, el cuadro argentino debe pagar 3.5 millones de euros. Así adquiriría el otro 25% de sus derechos deportivos, porcentaje que por ahora sigue perteneciendo a Atlético de Madrid. Solo cuando cumpla con esa obligación podrá negociar con él.

Todavía no lo hace y la realidad es que el atacante está ad portas de terminar su contrato. Se vence en junio y en caso de no haber arreglo, se irá gratis. El desacuerdo está en los montos a pagar y el precio del dólar. Siendo así, todavía a la expectativa sobre su renovación, en un momento en el que River Plate ha confirmado varias otras, lo de Rafael Santos Borré no está claro.

Y siguiendo esa situación, empezó a aparecer información en prensa brasilera. ¡Palmeiras pretendería contar con él! El campeón de la Copa Libertadores, que lo tuvo como rival en la semifinal, buscaría un arreglo para contratarlo. “El entrenador Abel Ferreira quedó encantado con su estilo de juego y pidió a la directiva que hagan un esfuerzo para ficharlo”, dice el Diario Marca.

Aparte también tendría una opción de la MLS con Toronto FC. Por ahora se mencionan posibilidades porque pasa el tiempo y River Plate no puede llegar a un acuerdo. Mientras tanto, él sigue jugando. Rafael Santos Borré hizo parte del equipo que jugó en el debut de la Copa de la Liga. Fue titular y recibió un fortísimo golpe de parte de Fernando Tobio. El jugador rival salió expulsado por esa acción en la que el colombiano fue duramente golpeado.

La patada de Fernando Tobio a Santos Borré