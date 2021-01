En el Club América de México continúan buscándole equipo a Roger Martínez y a su compatriota Andrés Ibargüen.

En definitiva los directivos cumplieron con lo dicho meses atrás cuando aseguraron que ya ambos habían cumplido su ciclo. Hace unos días corre fuerte el rumor que el cartagenero volvería al fútbol argentino.

Según la versión informada por el canal ESPN del país manito, el delantero regresaría a Racing Club, escuadra que se encuentra estrenando entrenador, con la llegada de Juan Antonio Pizzi. Por lo que en este momento estarían negociando y solo faltaría que el futbolista aceptara la propuesta económica que le presentaron.

Los de Avellaneda tendrían un interés especial por el atacante de 26 años, para que viva una nueva etapa con el plantel. Justamente, Martínez inició su carrera profesional con La Academia, debutando en 2013, ya que había salido de Colombia a los 17 años.

Adicionalmente, el portal aseguró que a Roger lo intentaron ubicar en la MLS de Estados Unidos, pero recibieron negativas porque al parecer quedó con una “mala fama” tras haber dejado plantado al Inter de Miami en febrero de 2020. Para esa época los dirigentes de los dos conjuntos no pudieron llegar a un acuerdo económico. Se dice que la cifra era de 4.5 millones de dólares, pero que no fue aceptada y por lo tanto tuvo que quedarse con las Águilas peleando por un lugar en la titularidad, que no llegó.

Con los mexicanos, Roger Martínez alcanzó una Liga MX en 2018, una Copa MX en 2019 y el trofeo Campeón de campeones en 2019, siendo estos los únicos títulos que tiene en su palmarés.