Representante de Luis Díaz confirma que ha crecido el interés de varios equipos por el crack

Luis Díaz vive sus mejores días. Después de salir como el jugador revelación en la Copa América para la Conmebol y de quedar como goleador del certamen junto a Lionel Messi, ha recibido llamadas de los equipos más importantes de Europa. Así lo confirmó su representante.

En los medios del Viejo Continente aseguran que son muchos los que están pendientes, como la Roma, el Tottenham Hotspur, Inter de Milan y el Brighton, son algunos de los mencionados. Sin embargo, el FC Porto es el que lo tiene en su poder y mientras tanto, lo consideran hasta intransferible, aunque con una cláusula alta por si alguien se lo quiere llevar.

“Claramente, con la gran Copa América que hizo Luis, el interés de los clubes ha aumentado, pero por el momento no hay nada concreto y el jugador sigue disfrutando de sus vacaciones con su familia y amigos”, expresó Carlos Van Strahalen, el agente del futbolista de La Guajira.

Y continuó: “Desde antes de la Copa había varios clubes haciendo seguimiento, de cerca, al proceso de Luis gracias a los buenos números que ha registrado en sus dos temporadas en Portugal, pero no es un secreto que tras el torneo el interés ha aumentado, pero han sido solo acercamientos. Del Barcelona no sé nada por el momento”.

El mismo Díaz contó estar al tanto del tema. “Mi empresario solo me comenta si hay interesados o no. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada, regreso el 24 de julio a Portugal, pero estoy tranquilo y mentalizado en Porto”, indicó.