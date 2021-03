Raúl Loaiza, figura de la cancha con Defensa y Justicia

Foto: Copa Argentina AXION

El mediocampista cartagenero, Raúl Loaiza, fue el jugador de mayor rendimiento en el triunfo de su equipo Defensa y Justicia 0 – 2 frente a San Lorenzo.

En el partido por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina entre San Lorenzo y Defensa y Justicia, el colombiano fue el que tuvo la mejor actuación en cancha recuperando y distribuyendo de manera asertiva los balones en ataque.

“Contento porque me han brindado la oportunidad. He trabajado muy duro. Había estado parado mucho tiempo. Darle primero las gracias a Dios y a mi familia que siempre me estuvo apoyando. El equipo siempre hizo su estilo de juego. Feliz por haber pasado”, subrayó.

Loaiza regresó a las canchas luego de la lesión de esguince de rodilla que lo apartó por varios meses del equipo. Su último partido con el ‘Halcón’ había sido el 23 de diciembre del 2020 en la victoria 2 -1 frente a Estudiantes de La Plata.

El mediocampista llegó al equipo en septiembre del 2019. De ahí en adelante ha disputado únicamente 27 partidos. Las lesiones no lo han dejado tener la regularidad esperada en Argentina.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece esperan por su rival en los octavos de final de la Copa Argentina.