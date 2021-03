Celta de Vigo y las otras dos opciones que surgen por Santos Borré

FOTO: RIVER PLATE

A 100 días del final del contrato de Rafael Santos Borré con River Plate y en la expectativa de las negociaciones que están en marcha, siguen apareciendo interesados en el canterano de Deportivo Cali.

Lo más reciente que se habló de él en el mercado de fichajes lo relacionó con Palmeiras y Sao Paulo. Ya los dos equipos brasileros se bajaron de esa posibilidad. Al menos no irán con la misma convicción del principio. La oferta del Verdao que rechazó el futbolista en su momento, no será la misma en caso de aparecer otra vez. Se da por sentado que esos dos clubes no serán el destino para el atacante.

Lo que surgió ahora está en Europa. Allí se mantiene Celta de Vigo como el interesado más importante. Ya lo buscó en el pasado. Ahora hará otro intento. Tiene un DT que lo conoce (Eduardo Coudet) y otro colombiano de paso por el cuadro verdiblanco (Jeison Murillo). La opción es real. Harán oferta y no serán los únicos.

En el Viejo Continente también está la Lazio. El equipo que dirige Simone Inzaghi y que en algún momento tuvo a Brayan Perea, es otro que va por él. Buscan el complemento de Ciro Immobile y se han fijado en Rafael Santos Borré. Desde Italia también llegará esa opción para el goleador.

¡Y hay más! Esto ya no es de Europa y sí lo más reciente respecto a él: ¡Gremio de Porto Alegre! Según informó el periodista Jorge Nicola, la oferta que harán por él incluye contrato por cuatro temporadas, cada una con un sueldo de un millón y medio de dólares. Además, habrían ofrecido cuatro millones repartidos en cada una de las campañas a manera de primas.

Rafael Santos Borré, autor de 52 goles en casi 4 años con River Plate, todavía no tiene claro a dónde irá. Sí está cercana su salida por las opciones que surgen y la imposibilidad del cuadro millonario de igualar esas opciones. Él se irá y lo hará exigiendo un resarcimiento para River o deducirá ese dinero de su propio acuerdo.