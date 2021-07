Rafael Santos Borré: “Gracias hinchas de River Plate por todos los momentos juntos”

Rafael Santos Borré firmó con el Eintracht Frankfurt y fue presentado este lunes a través de un espectacular video que compartió el club alemán a través de sus redes sociales. El delantero terminó contrato con el conjunto Millonario y quedó como agente libre. En los medios argentinos se especula que el negocio le dejará cerca de un millón de euros al cuadro de la Banda Cruzada.

Los aficionados quedaron un poco molestos con la salida del máximo artillero de la era Marcelo Gallardo. Por lo tanto, el atacante colombiano decidió enviarles un video con un mensaje sentido de despedida. “Hola hinchas de River Plate, quiero utilizar este espacio para poder darles gracias por todos los momentos que compartimos juntos. Gracias por estos casi cuatro años llenos de emociones, de muchas noches hermosas, de títulos, de triunfos, de momentos tristes, pero que juntos pasamos por cosas muy lindas”, expresó.

Y continuó: “Les quiero agradecer por todos esos momentos, me hicieron sentir como de la casa. A mis compañeros, al cuerpo técnico, a los directivos, gracias porque me permitieron conocer este mundo de River Plate de la mejor manera y creo que es un mundo en el cual me siento muy identificado y el cual siempre voy a llevar conmigo en mi corazón, les agradezco mucho por todos estos momentos y les deseo lo mejor”, concluyó.

