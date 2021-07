Rafael Santos Borré: “El sueño europeo no es tan así como lo pintan”

Rafael Santos Borré fichó recientemente con el Eintracht Frankfurt, de Alemania, con el objetivo de esta vez sí poder triunfar en el Viejo Continente, lo que no pudo hacer cuando estuvo militando en el Atlético de Madrid. Ahora, tras una gran actuación durante años con River Plate y gracias a la experiencia adquirida, esperar cumplir con sus metas.

Es por eso que durante una entrevista con el programa ESPN F90, el delantero contó algunos detalles de su pasado en Europa, cuando todo se hizo más difícil. “El sueño europeo no es tan así como te lo pintan”, expresó y explicó sus motivos.

“Muchas veces uno va con el sueño de que uno va a Europa y allá todo es diferente, que uno va a triunfar, que las cosas van salir bien, que va a aprender mucho y uno va con esa ilusión. Pero muchas veces, en el fútbol mundial, pasa que te lleva un director deportivo, un presidente y muchas veces el entrenador no te pide. No es solo mi caso. Tú llegas a un lugar en donde vieron la oportunidad de hacer un negocio y se hizo, pero por ahí no era el interés del todo el club. A medida que se van jugando los partidos, te das cuenta que no eras tan necesario en el plantel y allí empieza cierto descontento que por ahí el jugador no tenía pensado. En cambio cuando encuentras un club, esto era lo que yo estaba buscando porque muchas veces no es el tema económico, en el que mostró interés el entrenador, mostró interés el presidente, te ofrecen un proyecto serio en el que creo puedo ser importante, ahí sí tomé la decisión de dar el paso”, reveló.

El máximo artillero de la era Marcelo Gallardo en el conjunto de la Banda Cruzada confesó que por ese motivo se demoró en tomar la determinación de marcharse. “Costó mucho tomar la decisión, ver que no juego en River, que no voy a estar. Cuando vivís tantos momentos lindos en un club, adaptado a Argentina, a Buenos Aires, y cambiar así de repente, cuesta”, dijo.

Incluso, dijo que tuvo varias oportunidades para irse, pero se negó. “Sentía que todavía quería seguir compitiendo por cosas importantes”. Sin embargo, mantuvo un diálogo constante con el Muñeco, quien le sirvió de guía. “Marcelo no te retiene, ni te obliga, ni te convence para que te quedes. Su mayor virtud es la sinceridad con el jugador. Da su punto de vista como entrenador y persona, y deja que cada uno tome la decisión que quiera… Siempre deja que el jugador sea realmente el que toma la decisión”, indicó.