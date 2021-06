Rafael Carrascal y su objetivo en Cerro Porteño: “Quiero acercarme a la Selección”

El volante de 28 años decidió salir de América de Cali para probarse en el fútbol internacional con un único objetivo en su cabeza.

Este semestre, América de Cali perdió a uno de sus jugadores más importantes de los últimos años y este fue el volante Rafael Carrascal, quien decidió pedir a las directivas pasar un periodo a préstamo en el exterior para continuar con su desarrollo profesional y cumplir con el sueño que ahora se volvió obsesión: estar en la Selección Colombia de Mayores.

En diálogo con el programa radial ‘El Alargue’, habló sobre este objetivo que espera alcanzar en Cerro Porteño. “Me lo he propuesto, seguiré luchando para estar en un partido o para estar mucho tiempo en la Selección, para eso trabaja uno, Dios quiera que el profe me tenga en cuenta“, comentó inicialmente.

Sobre su presente en lo que será su primera aventura a nivel internacional. “Me siento muy bien y feliz de llegar a este equipo… me recibieron de maravilla, el cuerpo técnico y mis compañeros, han llegado muchos mensajes, espero mucho de mí y espero estar al nivel de este reto que se me viene“.

Sobre la idea de ir a Cerro. “Me sedujo que me llamó el profe directamente, primero que todo, me manifestó que quería que fuera parte del plantel, un equipo que sigue en Copa Libertadores, que quiere pelear el torneo también, el proyecto me llamó mucho la atención. No lo pensé dos veces, fue una oportunidad muy linda tanto para mí como para América“.