¿Quién es Flabián Londoño Bedoya, el colombiano de River que así marca frente a Gallardo?

FOTO: RIVER PLATE

Hablamos nada menos que del primo de Gerardo Bedoya y de un goleador de 20 años que ya se destaca con el cuadro de reserva de River Plate. Este viernes Flabián Londoño marcó su segundo gol consecutivo, con la curiosidad de tener al DT Marcelo Gallardo viéndolo en la tribuna.

Sí, el día después de consagrarse con River Plate en la Supercopa de Argentina, el entrenador asistió al juego que la reserva le ganó a Argentinos Juniors (1-0) por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El tanto lo convirtió Flabián Londoño Bedoya, quien venía de anotarle a Platense en la jornada anterior.

¡Inmejorable para él! El equipo es el líder del certamen y mucho tiene que ver el atacante colombiano al que ya empiezan a referenciar seriamente en la prensa argentina. Es antioqueño. Nació el 9 de julio del 2000 en Ebéjico y desde el 2018 se encuentra en las divisiones menores de River Plate.

Con 3 goles en 5 partidos de la quinta división de la AFA, rápidamente dio el salto y llegó a la reserva. Durante ese proceso jugó la Copa Ipiranga en Brasil y se lesionó. Estuvo ausente varios meses. Ahora está regresando bastante bien. Lleva un par de goles consecutivos.

🎥 Otro cabezazo colombiano para que festeje River: Flabian Londoño y el gol de la victoria de la Reserva frente a Argentinos ⚽️ pic.twitter.com/bleQfMW6Z3 — River Plate (@RiverPlate) March 5, 2021

“Yo llego a River en 2018. Me vieron jugando en Medellín y se me dio la oportunidad de venir. Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo”, contó en entrevista en Caracol Radio.

Es un atacante que se inició en el Club Deportivo La Mazzia (Liga Antioqueña de Fútbol). Fue ahí en donde River Plate lo vio y le dio la oportunidad llevándolo a Argentina. Llegó a jugar junto a Jorge Carrascal en reserva. Ahora suele entrenarse también con el equipo profesional y ser inscrito en la planilla de los profesionales.

Hoy en día no podrá dar el salto a jugar en Primera División. En el club ya tienen llenos el cupo para futbolistas extranjeros. Están Rafael Santos Borré, Jorge Carrascal, Nicolás De La Cruz, Robert Rojas, Paulo Díaz y Jorge Moreira. Flabián Londoño Bedoya deberá esperar un poco.