¿Qué va a pasar con Iván Arboleda? Banfield arranca pretemporada y él…

El equipo argentino que tiene a Iván Arboleda como arquero principal arranca trabajos de manera oficial y lo hará sin el colombiano. Su futuro no está definido y en el medio está la intención de ficharlo por parte de Atlético Nacional.

Eso fue noticia incluso en la prensa argentina. El reciente 27 de mayo fue TyC Sports el que publicó un artículo titulado “Arboleda podría continuar su carrera en Atlético Nacional”. Y se agregó: “El arquero finaliza en junio su contrato con el Taladro y hay posibilidades de que su futuro esté en Colombia”.

Todavía no está claro lo que va a pasar con el arquero que ya ha atajado con la Selección Colombia. Está muy cerca de terminar el vínculo con Banfield. Y aunque se tiene la intención de renovarlo, todavía no hay novedades. Se dijo que el club tenía una deuda con él, pero el mismo Iván Arboleda lo desmintió. La situación sigue sin definirse pero no es por ese tema.

El arquero pasó su periodo vacacional en Colombia y por ende todavía no se sumará a entrenamientos con el resto del grupo. Es lo que se reporta en la prensa argentina. El 1 de junio Banfield arranca la pretemporada en el predio de Guillón. Lo hará con testeos y análisis clínicos para el plantel y en esa cita no estarán presentes Fabián Bordagaray y Jonás Gutiérrez (no tenidos en cuenta por el DT) y tampoco Iván Mauricio Arboleda, que no ha definido su futuro.

Él está dispuesto a sentarse a negociar. Es lo que ha venido haciendo. Todavía no hay arreglo y es lo que mantiene la duda. El futbolista parece tener otras opciones. Una de ellas sería con Atlético Nacional. Vienen días definitivos.