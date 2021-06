¿Qué pasó con el acercamiento de Roger Martínez con Boca Juniors?

Por muchos días se especuló de un interés de Boca Juniors por Roger Martínez, actual integrante del América, de México, ya que el elenco argentino estaría pensando en la consolidación de una nómina competitiva para el segundo semestre del año, en el cual tendrán que afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 ante Atlético Mineiro. Ese partido tendrá su duelo de ida el martes 13 de julio en La Bombonera.

El delantero era una opción latente, ya que en el cuadro Xeneize tienen una afinidad por los futbolistas colombianos y por sus buenas actuaciones en las Águilas. Primero se dijo que Boca le hizo una oferta al club mexicano y que este la rechazó, luego se habló de mucho dinero y dificultades para concretar el traspaso y finalmente todo se enfrió.

Ahora, Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, explicó lo que sucedió en torno a la situación. “Se habla todos los días de Roger Martínez y se ha hablado de mil jugadores. Me gusta Roger Martínez, me gusta Cavani, me gusta Di Santo, un montón de jugadores, pero de ahí a que podamos pagar es otra cosa”, expresó en primera medida.

+ Riquelme: Riquelme: “Mirá lo bueno que es Cardona que lo llevaron a Selección estando falto de ritmo”

Después, aceptó que sí hubo acercamientos pero que no tuvieron éxito. “Lo intentamos con muchos, pero cuando no podemos, no le vamos a mentir a nadie. Tenemos la obligación de hacer un gran equipo, es lo que soñamos. Le prometo al hincha que vamos a competir con el equipo más fuerte que se pueda”, agregó.