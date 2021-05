¿Qué dijo Luis Fernando Muriel del regreso a Deportivo Cali?

Luis Fernando Muriel lo tiene claro: “Deportivo Cali me abrió las puertas y gracias a ellos soy lo que soy en este momento”. Lo dijo en ESPN y respondió sobre la posibilidad de volver a vestir su camiseta.

Hace 12 años empezó su carrera profesional. A los 18 el atacante ya hacía parte del plantel profesional de Deportivo Cali. Debutó con sus colores y rápidamente llamó la atención de muchos en el exterior. Tanto así que para la campaña 2010-11 ya estaba en España jugando para Granada CF. El paso por el cuadro verdiblanco fue rápido y definitivo.

Por eso ahora cuando le hablan de posibilidades para su retiro, lo primero que menciona es la opción de Deportivo Cali. Fue lo que dijo en Balón Dividido de ESPN. Tiene 30 años y seguramente varias temporadas más en Europa. Cuando eso pase, la idea sí está en volver al fútbol colombiano en el que aspira jugar para dos equipos muy especiales en su vida.

“Retirarme como tal es algo que no tengo pensado, pero en Colombia me gustaría vestir la camiseta de dos clubes: Uno es el Deportivo Cali, que me dio la oportunidad de debutar como profesional, de mostrarme al mundo, me dio la oportunidad, me abrió las puertas y gracias a ellos soy lo que soy en este momento”, dijo Luis Fernando Muriel sobre el cuadro verdiblanco.

Y agregó: “Y el otro, porque desde pequeño crecí viéndolo en mi casa siempre todos con la camiseta y me llevaban al estadio desde los 5 o 6 años, es el Junior. Serían los clubes por los que me gustaría volver a Colombia. Después, de aquí a allá falta mucho. No sé si se me dé la oportunidad, pero en este momento digo que me gustaría vestir la camiseta de esos dos clubes”.

La respuesta de Luis Fernando Muriel sobre Deportivo Cali y Junior (ESPN)