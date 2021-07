¿Problema solucionado? Edwin Cardona viajará a Buenos Aires para sumarse a Boca

La polémica de Edwin Cardona con Boca Juniors parece haber llegado a su fin. Según el portal argentino TyC Sports, el volante se desplazará a Buenos Aires este martes y arribará en las horas de la noche, junto a su familia. El vuelo sería uno privado contratado por el cuadro Xeneize.

Sin embargo, al mediocampista ya no le alcanzará para disputar, por obvias razones, el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro de hoy, pero tampoco estará en el de vuelta, ya que debe cumplir con una cuarentena obligatoria de una semana cuando llegue al país gaucho.

El medio de comunicación aseguró además, que no habrá ningún tipo de sanción sobre el futbolista cafetero, ya que él se encontraba en su tiempo de descanso legal y por ende, no hay motivos para castigarlo. No obstante, sí recalcaron la inconformidad y molestia que hay al interior de la directiva Azul y Oro por la actitud del jugador.

Cabe recordar que Cardona se negó a viajar hacia Argentina una vez culminada la Copa América, porque prefirió tomar sus vacaciones y visitar a sus familiares y amigos en Medellín. Allí, fue grabado mientras departía en una fiesta con el cantante de vallenatos, Nelson Velásquez.