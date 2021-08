¿Por qué Boca Juniors no quiere negociar a Sebastián Villa?

Sebastián Villa no quiere continuar jugando en Boca Juniors y lo que más desea es hacer su sueño realidad de dar el salto al fútbol europeo. Es por eso que con la oferta que le hizo el Club Brujas, el extremo se ilusionó y al ver que el cuadro Xeneize rechazó todo, tomó una actitud rebelde y dejó de ir a los entrenamientos para darle un mensaje a los directivos de que le permitieran irse.

Eso se ha convertido en una polémica en el balompié argentino, ya que prácticamente el antioqueño está abandonando su trabajo, además que lo hace después de que el club le tendió la mano en sus momentos personales difíciles, como lo que vivió con su expareja y la demanda que tiene en la justicia argentina por violencia intrafamiliar y contra la mujer.

Sin embargo, más allá de todo, lo curioso pasa por los motivos que llevan al equipo de Buenos Aires a no darle el aval a Villa para que se marche, a sabiendas que no está dispuesto a quedarse con actitud y ganas. “El Xeneize tiene solo el 70 por ciento del pase del delantero colombiano y no podría hacer mucho en el actual mercado de pases con lo que le ofrece el club belga”, explicaron en el medio de comunicación gaucho, TyC Sports.

+ La pista que confirmaría la negociación de Sebastián Villa al Brujas, ¿bye, bye Boca?

Y ahondaron en la propuesta enviada por el elenco belga. “La nueva oferta de 6.5 millones de dólares más dos en objetivos y el porcentaje de una futura venta que le ofreció Brujas a Boca por Sebastián Villa por ahora es insuficiente. Puertas adentro tanto los dirigentes como el jugador saben que solo se efectuará la operación si el club belga mejora el ofrecimiento (el anterior había sido por cinco millones de dólares)”, agregaron.

Por otro lado, también se anunció que no habrá ningún tipo de castigo sobre Sebastián por parte del Consejo de Fútbol. “Por ahora, la mesa de legales de Boca no sancionará a Villa, cuyo contrato vence el 31 de diciembre de 2024, más allá de que el jugador no se presentó a los últimos entrenamientos y tampoco fue convocado para el duelo contra Talleres, en Córdoba, por la cuarta fecha de la Liga Profesional”, concluyeron.