¡Por fin! James Rodríguez se pronunció sobre la situación en Colombia

Los usuarios en redes sociales reclaman por estos días expresiones y opiniones de las figuras públicas sobre los acontecimientos que está viviendo Colombia. Los futbolistas no han sido ajenos a esto y es por ello que ya se había entrado en críticas hacia James Rodríguez, por ser uno de los líderes de la Tricolor que aún no publicaba nada al respecto.

Al 10 del combinado patrio lo estaban juzgando porque hasta su equipo, el Everton FC y su novia, Shannon De Lima, habían publicado mensajes de apoyo para el país y el suyo nada que aparecía. Sin embargo, este martes después del medio día, el cucuteño se hizo sentir.

“Amo mi país como a nadie y me duele lo que está sucediendo, en la distancia se siente aún peor. Les dejo aquí unos puntos que escribí para no pasar por alto nada. Y espero que pronto encontremos soluciones”, escribió el volante de los Toffees y agregó unas cuantas imágenes con un comunicado oficial.

“Me he tomado un tiempo para dar mi opinión sobre este asunto que hoy tiene el país tan convulsionado”, argumentó sobre la demora que tuvo. Y continuó: “Lo primero que tengo que decir es que la violencia no es el camino para ningún lado. Con violencia todo termina peor. Siempre entendí en la vida que la manera de lograr las metas es trabajar de manera honesta y profesional y ese es mi llamado hoy”, agregó.

Luego, hizo una petición. “No me interesa meterme en discursos políticos, solo le pido a los dirigentes de todas las corrientes que paren los abusos de todo tipo”, dijo.

Finalmente, reveló que ha recibido amenazas por no tomar postura acerca de la situación. “Me han tratado muy mal por redes sociales porque no salgo a decir lo que muchos quieren. Me han amenazado a mí y a mi familia. Quedo asombrado porque los mismos que piden justicia, son muy groseros, intimidan y huyen”, aseguró.

Mira el comunicado completo de James Rodríguez sobre el momento de Colombia: