Otro lío legal para Sebastián Villa luego de fuerte reunión con Riquelme

Sebastián Villa se ha declarado en rebeldía para meter presión a las directivas de Boca Juniors por una posible transferencia al fútbol europeo.

Desde hace varios días, el delantero colombiano viene protagonizando un escándalo en el fútbol argentino luego de que se negara a presentarse nuevamente a los entrenamientos de su equipo con el objetivo de conseguir que lo transfieran al fútbol europeo. El caso ya llegó hasta los altos mandos de Boca Juniors y ahora se vendrá un nuevo lío legal para él en el aspecto laboral.

Villa ya se perdió un partido luego de que junto a su representante tomaran la decisión de no continuar en el club xeneize. Juan Román Riquelme, vicepresidente de la institución, se reunió con el jugador para llegar a un acuerdo donde le darían un indulto tras su ausencia ante Talleres y que pueda estar en el juego ante River Plate, pero Villa no cambia de opinión asegurando que ya no jugará más en Boca.

Debido a esto, se le advirtió al antioqueño que el club dejará el caso en manos del equipo legal con el objetivo de hacerlo cumplir con su contrato, pues tiene vigencia hasta 2023, por lo que se sumará un nuevo problema con la justicia argentina para el colombiano, recordando que ya tiene un caso pendiente con su expareja Daniela Cortés, por violencia doméstica.

De momento, se ve complicado el tema, pues la oferta realizada por Brujas de Bélgica no complace a Boca Juniors y Villa insiste en que no quiere continuar en este club. Alguna de la partes tiene que ceder y con el panorama actual todo indica a que sea el jugador el que termine viéndose obligado a actuar en contra de su voluntad.