Óscar Córdoba y la fuerte Crítica a Frank Fabra por su comportamiento en Boca Juniors

Óscar Córdoba, exjugador de Boca Juniors, criticó el comportamiento de Frank Fabra, lateral izquierdo colombiano que protagonizó una acción bochornosa en el compromiso ante Talleres.

El pasado domingo, Frank Fabra fue protagonista por una acción en la que manoteó a su compañero, Carlos Izquierdos, en la derrota de Boca Juniors 1-2 sobre Talleres de Córdoba. Esto trascendió en varias críticas e incluso en comentarios que piden su salida del ‘Xeneize’.

Una de las críticas llegaron fueron por parte de Óscar Córdoba, exportero del equipo argentino quien no vio con buenos ojos la acción de su compatriota, acción que catalogó como “falta de códigos”.

“Izquierdoz en ningún momento lo manotea. Yo me puedo acercar a ti y hablarte. Y te digo: ‘…, ahorita nos vamos a ver y nos vamos a dar una trompada en el camino, listo’. Y todo el mundo contento. Pero aquí te está tirando en cara. Todos estábamos viendo que Fabra se estaba yendo al ataque y que le ganaban la espalda. ¿Quién estaba cubriendo la espalda? Izquierdoz”, dijo Córdoba en en programa de ESPN.

y agregó que “hay códigos y una forma de comportarse y creo que en Boca no se están comportando como debe ser un jugador de Boca”.

Finalmente, el exjugador y ahora comentarista deportivo, manifestó que el final de Fabra estaba cerca y es algo que no se puede tolerar al interior del club. “La gente no está contenta, no puede ser que después de un título haya tantos reclamos. Está muy raro, confundido. No sé si es de un lado o del otro, o los directivos, algo no funciona. River pierde y está mejor que nosotros”, concluyó.