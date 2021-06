Novedades sobre Jeison Murillo en el mercado de fichajes

Sería la tercera sesión de Jeison Murillo, la definitiva porque ahora sí se impondrá la cláusula obligatoria de compra. Es la condición para el Celta de Vigo.

El zaguero central colombiano todavía pertenece a la Sampdoria y son ellos quienes deciden qué debe ser lo mejor para él. En España, en defensa de los intereses del Celta, las cosas no le han salido mal. Se siente a gusto y hay confianza hacia su trabajo.

En el club español desean concretar su permanencia durante una temporada más, aunque esta vez la negociación sugiere la inclusión de variables antes no contempladas. Venimos de un año con dificultades económicas a causa del COVID-19.

Un año después, si bien persiste la escasez hay un panorama menos desolador. La Sampdoria no se opone a que se dé una nueva sesión de Jeison Murillo al Celta, siempre y cuando esta involucre de tajo la opción de compra obligatoria. Algo semejante se planteó antes, con un valor de 12 millones de euros. A todas luces, en el Celta dijeron no. Ese dinero no estaba en su presupuesto.

Ahora no se haría por ese valor, aunque sí inquieta esa opción de obligatoriedad. Así mismo, para que se active tal cláusula se deben dar una serie de condiciones; por ejemplo: número de partidos jugados a lo largo de la temporada o los objetivos trazados por el Celta durante la temporada.