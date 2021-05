¡Noticia en el mercado de fichajes con Hugo Rodallega!

Hugo Rodallega alista un movimiento para el futuro de su carrera. A los 36 años y tras un par de temporadas en Denizlispor, terminó su vínculo con el club, recibió un reconocimiento y dejó mensaje para el equipo.

Esa es la primera parte de la novedad que se avecina con él. El equipo descendió y él no seguirá. Ya había extendido el vínculo por un año al final de la temporada anterior. Para esta no hay posibilidades. No jugará con ellos en Segunda División. Es el momento de un cambio y por eso ya se despidió del equipo en el que pasó el último par de años.

▶: ¿Así termina la experiencia en Europa para Hugo Rodallega?

▶: Hugo Rodallega contó que habla con Falcao y dijo que se quedará en Turquía

▶: Tiro libre. Cobra Hugo Rodallega. Igual: ¡Golazo!

A través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram, este lunes publicó: “Solo palabras de agradecimiento por este pequeño detalle que realmente significa mucho para mí. Es un motivo más para seguir mejorando cada día como persona y como futbolista. Gracias a la afición que me apoyó en todo momento para salir de situaciones difíciles. Un abrazo a todos y que Dios te bendiga por siempre, Denizlispor”.

Al lado del mensaje publicó la foto con el reconocimiento que le dio el club del que se va viviendo una campaña de descenso en la que aportó 14 goles y 3 asistencias en 37 partidos. ¿Ahora qué sigue? Más allá del deseo que ha manifestado de volver al fútbol colombiano, hay una posibilidad muy seria para que siga en el fútbol turco.

El equipo que quiere contar con Hugo Rodallega por el próximo par de años es Manisaspor FK, equipo que ganó el ascenso a Segunda División. Alistan una propuesta con contrato por 2 temporadas. Habrá oferta para que el atacante colombiano continúe en el país al que llegó en 2015 y en el que ya jugó con Akhisar, Trabzonspor y Denizlispor.