Miguel Russo y el interés de Boca por Borja: “Estoy al tanto de todo”

Mucho se ha especulado sobre un interés de Boca Juniors por Miguel Ángel Borja, sin embargo, aún no se ha confirmado su llegada pero sí su salida del Junior FC y hasta ahora, su futuro es incierto. El entrenador Miguel Ángel Russo confirmó para los medios argentinos que estuvo muy al pendiente del delantero durante la Copa América 2021.

En rueda de prensa, el DT habló del atacante que tuvo un destacado torneo. “No hablo con los jugadores hasta que esté terminada su revisión y el contrato firmado. Esa es la norma que tengo, la tuve siempre (…) Normalmente no hablo con los futbolistas hasta que me dice que está todo. Combinamos de quién es el jugador que Boca va a buscar, estoy al tanto de todo y después cómo siguen las negociaciones, no tengo apuro, sé que son difíciles y nada más hablo con los futbolistas cuando esté todo terminado”, explicó.

Cabe resaltar que los derechos deportivos del cordobés pertenecen al Palmeiras, por lo tanto, el Xeneize estaría en plenas negociaciones con los brasileños, pensando en un préstamo con opción de compra.

Mientras tanto, Borja continúa concentrado con la Selección Colombia para disputar el partido por el tercer puesto esta noche a las 7:00 en el estadio Nacional de Brasilia, ante Perú.