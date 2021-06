Medios argentinos: “Sebastián Pérez, de colgado en Boca a jugar la Copa América”

Los medios argentinos le hicieron todo un análisis al momento de Sebastián Pérez, quien fue una de las sorpresas de la convocatoria del entrenador Reinaldo Rueda para disputar las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2021.

Pasa que el volante antioqueño estuvo en Boca Juniors y a mediados del 2020 no lo quisieron más. Lo empezaron a dejar por fuera de las competencias, hasta que decidieron prestarlo de nuevo. Esa vez fue al Boavista de Portugal, donde renació, comenzó a tener continuidad y hasta pudo anotar, por lo que llamó la atención del estratega vallecaucano, que lo conoce de sobra pues coincidieron en el Atlético Nacional campeón de la Copa Libertadores 2016.

El llamado de Pérez sorprendió a todos y en Argentina no se quedaron atrás, además porque según ellos “quedó en la lista definitiva por delante de sus compatriotas que forman parte del plantel Xeneize, caso Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Frank Fabra, aunque luego sumaron a los dos últimos por distintas emergencias”.

Y es que Sebastián estuvo ausente de la Tricolor durante cinco años, justamente, los mismos que duró en el conjunto porteño, sumado a una lesión de rodilla y a préstamos a otros equipos que no surtieron buenos frutos para él. “Tengo un poquito más de madurez. Pienso que en estos últimos años tuve muchísimos aprendizajes, me pasaron cosas buenas y otras no tan buenas de las cuales uno aprende. Futbolísticamente, creo que le he añadido un poquito más de agresividad, un poco más de ida y vuelta, un poco más de intensidad que digamos en Europa te lo exigen sí o sí así”, dijo el mediocampista en una entrevista.

Tal parece que en el país de los tangos lo tienen en la mira, pues se fijaron en su partido de debut frente a Ecuador, en el que entró a los 60 minutos para tratar de contrarrestar el ataque de sus rivales. Por eso, desde allá le justifican ese buen presente con números. “Su regreso al seleccionado cafetero, a pesar de la imagen con la que se quedaron en Boca, tiene que ver con la continuidad y el nivel que recuperó en el Boavista (16 partidos, 2 goles)“, escribieron.

Por eso, no descartan que los Bosteros hagan algún esfuerzo por llevaro de vuelta al final del año cuando vence su contrato con los lusos. Y terminan la nota con una pregunta que los cuestiona a ellos y seguramente también a Sebastián. “¿Cambiará algo a partir de su renacimiento en Europa y de la vuelta a la selección?”, finalizaron.