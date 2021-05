Medios argentinos: “¿Qué pasa con Edwin Cardona? Le está costando mucho”

La prensa argentina aún no le perdona a Edwin Cardona el penal que erró contra River Plate en el Superclásico. Incluso, ya generalizaron para analizar el nivel del futbolista antioqueño con Boca Juniors, teniendo en cuenta su bajo aporte en el empate por 0-0 en Copa Libertadores 2021 ante Barcelona, este jueves.

“¿Qué pasa con Cardona? Ya no es el de antes”, publicó en una nota el diario Olé, para opinar sobre el momento del ex Atlético Nacional.

“El colombiano volvió a sumar minutos en la Copa, pero no es el de antes… En principio, se especuló con la posibilidad de que fuera titular, pero no pasó. Fue al banco y Leandro Somoza (reemplazó a Miguel Russo, suspendido) lo puso a los 35 del segundo tiempo. En ese rato que estuvo en cancha, no se lo vio fresco y aportó poco para un Boca que necesitaba la victoria para dar un paso importante para su clasificación a octavos”, agregaron en el artículo.

Aunque después justificaron la mala racha con las lesiones y el coronavirus que afectó la salud del volante. “A Cardona le está costando mucho volver a ser el que era. Y no es para menos, motivos le sobran: tuvo que pasar por una lesión muscular, volvió con Unión y en la semana siguiente tuvo COVID, luego se quedó afuera por una miocarditis que le ocasionó el virus, y recién volvió en el Superclásico”, concluyeron.