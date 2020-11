Martínez Borja, uno de los mejores goleadores del mundo

El delantero colombiano, Cristian Martínez Borja, vive uno de los mejores momentos de su carrera en LDU de Quito, donde renovó hasta 2022.

Luego de una polémica salida del América de Cali en el 2018, el delantero Cristian Martínez Borja encontró su lugar en el mundo en Liga de Quito, donde es el actual goleador del equipo con 25 anotaciones en 30 partidos, donde 22 han sido en la LigaPro de Ecuador, siendo el máximo artillero de la competencia; goles que le hicieron ganarse la renovación de su contrato.

Además, son cifras tan buenas, que en un reciente ranking, lo muestran como uno de los jugadores con más goles en el 2020 en todo el mundo, tabla que lidera el polaco Robert Lewandowski del Bayern Múnich. Borja cierra el listado con el puesto 10 gracias a sus anotaciones tanto en liga como en la Copa Libertadores, donde junto a su equipo, consiguió la clasificación a octavos de final.

