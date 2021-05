Marlos Moreno: “Ya no soy el niño de antes que se dejaba desmotivar por cualquier comentario”

Marlos Moreno ha vivido un proceso difícil en su carrera deportiva. Empezó como figura y promesa en Atlético Nacional, por lo que desde muy joven dio el salto a Europa, en donde se estrelló y no tuvo el mismo nivel que en Colombia. Es por eso que ha tenido que militar en varios clubes, hasta que llegó al Lommel de la segunda división belga, en donde de a poco encontró la continuidad y su talento volvió a salir a flote.

El delantero ha tenido un crecimiento, pasando por dificultades que lo han formado. “Ya no soy el niño de antes que se dejaba deslumbrar o desmotivar por cualquier comentario. He aprendido mucho de eso y en eso he cambiado un montón. Ahora leo un poco más, estoy fuerte de la cabeza”, dijo en una entrevista para el medio AS.

Y continuó: “Cambiaron muchas cosas tanto futbolísticamente como en lo personal. Las personas que tenía antes a mi alrededor no me sumaban cosas positivas. Ahora tengo personas que me dan muchas cosas. Estoy enfocado, tengo disciplina, una buena alimentación. Tengo un enfoque que hace mucho tiempo no tenía y eso fue fundamental para este proceso que terminó bastante bien”.

Actualmente, el dueño de su pase es el Manchester City, donde aún anhela estar. “El sueño de jugar en City sigue intacto, como el de volver a estar en la Selección. Una de mis metas es poder llegar al máximo nivel. Volver a la Selección es mi sueño, todavía es muy poco para regresar, hay algunos jugadores que están en un altísimo nivel y todavía no es mi momento”, apuntó.

Sin embargo, aprovechó para hablar del entrenador de la Tricolor, quien lo dirigió en su paso por el Rey de Copas. “Reinaldo Rueda es una gran persona, es un gran entrenador. Él siempre se enfoca en lo humano más que en el deportista, eso lo ha llevado a lograr todos los éxitos que hoy en día tiene. Para mí va a ser una pieza fundamental en el proceso para Eliminatorias y Copa América”, indicó.

Finalmente, se refirió al momento del Verde. “Nacional tiene un gran equipo, pero en este momento no se le están dando las cosas. Tal vez los jugadores no se han adaptado a Guimarães o viceversa. Nacional va a salir de la situación en la que en este momento está”, concluyó.