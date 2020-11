Marlos Moreno, Atlético Nacional, Manchester City y su fama en Instagram

Todos esos temas fueron abordados por Marlos Moreno en su reciente entrevista en Bélgica con el portal Voetbalkrant. En su primer semestre jugando en aquel país, ha dejado buenas sensaciones y, lo más importante para su carrera, volvió al gol.

Empezó a marcar en el fútbol europeo al que llegó a mediados de 2016 tras consagrarse campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. Fue nada menos que Manchester City el equipo que lo fichó. Todavía no jugó oficialmente con ellos. Siempre salió cedido.

Estuvo jugando en Deportivo La Coruña y Girona en España, además de Portimonense en Portugal. Con ellos no marcó oficialmente. Sus goles tras la salida del fútbol colombiano los hizo en Brasil con Flamengo (1) y México con Santos Laguna (3).

Ahora está marcando nuevamente con Lommel SK en la Segunda División de Bélgica (7 juegos, 2 anotaciones). Su paso por este país no ha sido inadvertido. La prensa lo ha destacado y recientemente se publicó una entrevista en la que Marlos Moreno abordó diversos temas.

Todo lo que dijo Marlos Moreno

-“Con Atlético Nacional ganamos la Copa Libertadores, en la que también se me permitió ser titular en la final. Fue increíble. Ese mismo año fui a la Selección Colombia por primera vez para ir a la Copa América. Fue un año único. Ganamos casi todo lo que había que ganar ese año”.

-“Llegar a Manchester City fue un sueño, un privilegio. En realidad una transferencia directa de Colombia a Europa es bastante inusual. Obviamente es un sueño para mí poder jugar algún día en el primer equipo del City. Sin embargo, veo los últimos años como un proceso por el que tengo que pasar. Y no nos engañemos, he aprendido mucho en cada club. También sobre los últimos año, lo difícil que puede ser la vida como futbolista profesional, sobre todo cuando no se tienen muchas oportunidades de juego”.

-“Sí tengo casi 500 mil seguidores en Instagram, pero ciertamente no diría que soy una estrella. Eso se lo debo a la mayor parte a mi tiempo en Brasil, donde la gente está completamente loca por el fútbol”.

-“Venir a Bélgica fue una elección difícil, porque también hubo algunas otras ofertas. Sin embargo, elegí Lommel con total convicción y debo decir que pude adaptarme rápidamente al club y a la gente de aquí. Es muy tranquilo, pero eso no importa mucho para mí. Disfruto de la paz y al mismo tiempo uso ese tiempo libre para estar en contacto con el frente de casa tanto como sea posible. Mi esposa, mis dos hijos y mi madre todavía están en Colombia”.

-“Tengo que decir que el nivel en esta liga es alto. Hay mucha batalla en esta competencia. Especialmente en lo que respecta a la toma de decisiones, las jugadas acá son muy rápidas. Estoy convencido de que esta aventura me ayudará enormemente en el transcurso de mi carrera”.

-“Trato de dar estabilidad en el campo. A partir de ahí tenemos que intentar que Lommel vuelva a donde pertenece: la Jupiler Pro League. A nivel personal, me gustaría volver a formar parte de la Selección Colombia. Por ahora pienso en lo que pasa acá. Busco aportar mi granito de arena al proyecto y eventualmente seré recompensado por eso a nivel personal”.