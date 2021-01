Los elogios de veedores del Milan para Roger Martínez

Después de varios meses de rumores sobre la posible salida de Roger Martínez del América de México, el futbolista colombiano volvió a marcar.

Después de varios rumores acerca de la posible salida de Roger Martínez del América de México, el futbolista colombiano volvió a marcar. Esta vez lo hizo en la victoria por 2-0 sobre Juárez, lo que significó el regreso a la red luego de cinco meses sin tocarla. La última vez había sido en agosto del año anterior durante el 2-1 con el que se impusieron ante Santos Laguna.

Esa anotación y su grata actuación en el compromiso de la tercera jornada de la Liga MX, en el que ingresó en la parte complementaria para reemplazar a Giovani Do Santos, le bastaron para que la prensa se expresara con elogios de él. De hecho, el exDT de las Águilas, Miguel Herrera, se refirió al atacante cafetero de buena manera.

El entrenador concedió una charla a través de las redes sociales con Mimo El Águila, un influenciador hincha del club, y allí resaltó las cualidades del delantero, deseándole que recupere protagonismo en el plantel que ahora dirige Santiago Solari. Incluso, aprovechó para relatar una anécdota de unos veedores del AC Milan que indagaron por el cartagenero.

“Vinieron visores del Milan para darle seguimiento a dos jugadores jóvenes del América. Hablamos Santiago Baños (presidente del América) y yo con ellos, y nos preguntaron ‘¿saben quién es el mejor jugador colombiano que hay en el mundo ahorita?’. Nombramos a Falcao, a James Rodríguez, y nos respondieron ‘no, es ese que tienen ahí’, volteamos y era Roger“, contó el Piojo.

Y continuó: “Baños les respondió: ‘se los vendo’ y le dijeron que no, porque él todavía no terminaba de ser el jugador que todos pensábamos que puede ser, porque su representante no lo ayuda mucho. Eso nos dijeron los visores sudamericanos que trabajan para el Milan”.

Mientras tanto, Roger Martínez se esfuerza por recuperar un lugar en la titularidad del grupo de Solari, que en el momento ocupa la cuarta posición del rentado manito con seis puntos de nueve posibles. Este fin de semana se enfrentará al líder Santos Laguna, en la que será la cuarta fecha del certamen.