¿Llegó el perdón de Miguel Ángel Russo para Edwin Cardona en Boca Juniors?

Este miércoles se disputará uno de los partidos más importantes del fútbol argentino: el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Esta vez corresponderá a los octavos de final de la Copa Argentina en el estadio Ciudad de La Plata. Allí, nuevamente habrá enfrentamiento de colombianos y justamente, Miguel Ángel Russo por fin perdonó a Edwin Cardona y lo convocó.

El volante de creación estuvo ausente en el duelo del último fin de semana en la Liga, debido a que no se encontraba en óptimas condiciones físicas, después de que tuvo que hacer cuarentena obligatoria por quedarse de vacaciones en Colombia tras la Copa América 2021.

Como ya se ha sabido, esto causó bastante malestar en el cuerpo técnico y directivos y por eso, al futbolista cafetero le tocó pedir perdón en un entrenamiento, reuniendo a todo el plantel y reconociendo que no estuvo bien su decisión de ir a Medellín, rompiendo la burbuja sanitaria en la que estaba, participar de una fiesta y todo eso, mientras el cuadro Xeneize se preparaba y posteriormente disputaba su partido de Copa Libertadores 2021.

Eso le costó que lo relegaran un poco del grupo principal, una parte por el aislamiento y otra, por decisiones técnicas. Por eso, no jugó contra Banfield, aunque solicitó hacerlo frente a San Lorenzo, por la necesidad que tenía el club, luego de los problemas en Brasil y no poder contar con la nómina titular. Finalmente, con las disculpas públicas parece que el DT se contentó y lo llamó para uno de los duelos más trascendentales: vs. el Millonario.

El otro colombiano que fue incluido en el listado es Jorman Campuzano. Por su parte, Frank Fabra y Sebastián Villa se quedaron por fuera. El lateral aún no se encuentra a punto, posterior a la licencia que tuvo por la muerte de su padre. Y el extremo tiene motivos mucho más graves, ya que protagoniza un lío con los dirigentes por no permitirle fichar con el Club Brujas.

Boca Juniors y River Plate chocarán mañana a las 5:00 de la tarde (hora colombiana). Cabe recordar que del lado del elenco de la Banda Cruzada, la cuota cafetera va por cuenta de Jorge Carrascal, quien lleva varios juegos siendo inicialista.