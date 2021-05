La verdad detrás del bajonazo de nivel que tuvo Jorge Carrascal

El jugador colombiano de River Plate no viene pasando por un buen momento en su carrera, pero todo tendría un trasfondo importante en su vida personal.

En los últimos partidos, uno de los jugadores más señalados en River Plate ha sido el volante colombiano, Jorge Carrascal, quien no ha podido dar el 100% de su nivel. Incluso, en el último juego donde su equipo enfrentó a Independiente Santa Fe, para el cual fue uno de los pocos que quedó disponible para jugar, estuvo considerado como el punto más bajo de su escuadra.

Muchos hablan y juzgan a este jugador, quien venía haciendo un buen trabajo a comienzos del año, pero que ahora está en un nivel muy bajo a lo acostumbrado y solamente ha venido recibiendo críticas. Sin embargo, lo que se conoció, es que está atravesando por un momento personal bastante complicado que lo tendría muy afectado.

Por un lado, una persona allegada al jugador comentó que recientemente falleció uno de los mejores amigos que dejó en Cartagena y a quien conocía desde sus 5 años, por lo que el no poder despedirse de esta persona lo tendría bastante mal. Además, se rumora que habría terminado la relación sentimental con su novia y hace poco borraron las publicaciones que compartían en redes sociales.

Por si no fuera suficiente, también explican que le desvalijaron la casa y que no le están permitiendo ver a su hijo; todo un mundo de problemas que se le acumularon al jugador. Por último, esperaba que fuera considerado por Reinaldo Rueda para estar presente en la convocatoria de la Selección Colombia de Mayores y al no verse incluido también le dio muy duro. Desde FUTBOLETE le enviamos muchos ánimos y fuerzas a este jugador colombiano.