¡La respuesta de Santos Borré a la oferta de Palmeiras!

Durante toda la jornada del 25 de febrero se habló en prensa argentina y brasilera de la oferta de Palmeiras a Rafael Santos Borré. En las últimas horas del día el futbolista colombiano comunicó que no la tomará.

El Diario Olé al respecto publicó: “Borré rechazó la oferta de Palmeiras. El futbolista desestimó la propuesta que le hicieron desde San Pablo de 14,7 millones de dólares: seguirá en River hasta junio”. El canterano de Deportivo Cali tiene contrato hasta ese momento en el cuadro argentino y lo cumplirá. Es su deseo. Así lo hizo saber y entonces las opciones que puedan surgir ahora las dejará pasar.

Palmeiras, decidido a contar con él, volverá en ese entonces a intentar ficharlo pero para ese momento las condiciones cambian. De acá a ese momento en River Plate buscarán renovar su contrato, efectuar la compra del 25% restante de sus derechos deportivos e iniciar una nueva negociación, en caso de que aparezcan interesados en él. Era lo que quería el futbolista y lo que empezó a pasar.

Rafael Santos Borré evitó salir ahora sin que River Plate tuviera algún tipo de beneficio en lo económico. Su intención es dejar réditos si es que se va en venta. Eso lo lleva a tomar la decisión de negarse a ir a Palmeiras. Los brasileros estaban dispuestos a pagar hasta 15 millones de dólares por él. Eso no alcanzó. No en este caso o no por ahora.

La publicación de Olé sobre Rafael Santos Borré

