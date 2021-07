La pista que confirmaría la negociación de Sebastián Villa al Brujas, ¿bye, bye Boca?

Sebastián Villa volvió a ser el protagonista de los medios deportivos argentinos. Esta vez no tiene nada qué ver su lío con la justicia argentina, sino una decisión que tomó con respecto a Boca Juniors, que más bien quedó como un desplante, después de que le tendieran la mano en su momento más complicado en lo personal.

El delantero quiere dar el salto al fútbol europeo y hay una opción muy fuerte del Club Brujas, de Bélgica, el cual ha ofertado un monto alto para llevárselo, pero no ha obtenido el aval del cuadro Xeneize que desea continuar con sus servicios o soltarlo por mucho más dinero.

Eso llevó al atacante a abandonar el entrenamiento de su elenco y retirar sus cosas del camerino en señal de protesta, lo que no fue muy bien tomado por muchos, sin embargo, el presidente del club explicó la situación este vieres. “El tema Villa lo tiene hoy el Departamento Jurídico nuestro, así que estamos a la espera. Se va a citar, no hay sanciones, no hay nada. Estamos trabajando en función que esto se pueda resolver”, indicó Jorge Amor Ameal.

+ Directivas de Boca Juniors aclararon la situación de Sebastián Villa

Pero de otro lado surgió una pista que demostraría que la firma es casi que un hecho. Resulta que Norman Capuozzo, CEO de Go Pro Sport Management, es el representante de Sebastián y justamente publicó en su Instagram una fotografía en la sede del Club Brujas.

Todo muy coincidencial, puesto que actualmente es el asunto de conversación en los portales de internet. No obstante, el agente aclaró que su post obedece a que quería destacar la actualidad de Éder Álvarez Balanta, integrante de esa institución y el cual aparece en un poster gigante en la fachada del equipo.