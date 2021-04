La oferta europea con la que intentan convencer a Santos Borré

FOTO: RIVER PLATE

Hay un equipo español que alista una de las ofertas más importantes de su historia para contar con Rafael Santos Borré. Es nada menos que Celta de Vigo, equipo en el que ya juega otro canterano de Deportivo Cali: Jeison Murillo.

A él lo contrataron tras su paso por Sampdoria en Italia. Es un futbolista que además jugó en Inter de Milán, Valencia CF y FC Barcelona. Ahora está en su segunda temporada con Celta de Vigo. Y la idea que tienen en el club para la siguiente es sumar a otro colombiano, también surgido de la cantera de Deportivo Cali. Es el caso de Rafael Santos Borré.

Lo que empezó a decirse en prensa española y argentina sobre la opción habla de cifras bastante importantes. Es que Celta de Vigo busca convencerlo con una oferta de 4 años de contrato, un salario aproximado de dos millones de euros por temporada y la posibilidad de que llegue ubicándose en el tercer escalón de los mejores pagos del equipo, solo superado por Iago Aspas y Denis Suárez.

Esta opción, aunque no es la que llegaban a ofrecer Palmeiras y Gremio, le permitiría sumar más dinero a través de premios y un dato no menor: la posibilidad de dejarle un porcentaje en caso de una futura venta. Hasta eso llegó al club luego de que desde el entorno del futbolista avisaran que el pedido es no menor a los 6 millones de euros. La contraoferta no ha tenido respuesta de parte de Rafael Santos Borré.

En caso de llegar a aceptarla, Celta de Vigo está dispuesto a dejar salir futbolistas para que el límite salarial no se convierta en un obstáculo. Y dentro de los que saldrían está Jeison Murillo. También Emre Mor, David Costas y Okay Yokuslu.

