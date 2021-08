¡La lesión que sacó a Yerson Mosquera en amistoso de Wolverhampton!

Tercer partido de pretemporada para Yerson Mosquera con Wolverhampton y terminó siendo uno infortunado. Duró poco. El zaguero canterano de Atlético Nacional salió lastimado en el primer tiempo.

Desde que llegó al plantel, el colombiano se ganó el lugar en el 11. El DT Bruno Lage le ha confiado el puesto. Pasó por tercera vez este domingo en partido ante Coventry City. Yerson Mosquera estuvo en una línea defensiva que completaron Max Kilman, Christian Marques y Ait-Nouri. Empezó el compromiso y al poco tiempo debió abandonarlo.

¿Qué le pasó? Todavía no hay un reporte oficial ni una declaración de alguien del club al respecto. Lo que se conoce es la imagen de su salida del campo. Se dio a los 33 minutos y tiene que ver con una dolencia en su pierna izquierda. Es lo que alcanzó a captarse a la distancia por una fotografía compartida por Tim Spiers, reportero del The Athletic UK.

El colombiano abandonó el partido para ser atendido en un costado del campo. Al final la decisión del cuerpo médico fue su salida del compromiso. Quien tomó el lugar fue Hugo Bueno. Así que muy rápidamente se terminó el que fue el tercer partido de Yerson Mosquera con el equipo de la Premier League que lo fichó. Anteriormente había jugado ante Las Palmas y Stoke City.

Ahora se aguarda por el pronunciamiento oficial del club respecto al zaguero colombiano que resultó lastimado a 2 semanas del inicio de la Premier League. Antes del debut visitando a Leicester City (14 de agosto), Wolverhampton tiene un amistoso más. Enfrentará a Celta de Vigo el próximo 7 de agosto. Y en este momento la pregunta es: ¿Lo hará con Yerson Mosquera?

Concern for Mosquera who's down having pulled something potentially pic.twitter.com/VqZq08sRSf

— Tim Spiers (@TimSpiers) August 1, 2021