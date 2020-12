Juanfer Quintero reveló su trabajo mental para ganarle a Boca la Libertadores

El pasado 9 de diciembre se cumplieron dos años desde que River Plate derrotó a Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores 2018 y Juan Fernando Quintero conmemoró la fecha con una fotografía de una frase motivacional escrita en un espejo. En entrevista para una revista del Millonario, el colombiano contó la anécdota.

“Yo hice un trabajo mental quince días antes. Escribía en mi espejo ahí, cuando me levantaba todas las mañanas, y escribía que iba a ganarle a Boca, la verdad fue un trabajo demasiado fuerte, fue una visualización y un enfoque grandísimo. No veíamos televisión, no prendíamos nada, nada, porque sabíamos de lo que se hablaba en el clásico”, relató JuanFer Quintero.

El futbolista cafetero fue figura de ese encuentro disputado en Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu. Allí, marcó uno de los goles más históricos del club, el 2-1 que los puso en ventaja y les permitiría minutos más tarde cerrar la victoria por 3-1 y levantar el trofeo continental, frente a los ojos del planeta futbolístico.

“Simplemente lo soñé y lo materialicé. Siempre fui un soñador e hice mis sueños realidad”, agregó Juanfer, quien reveló además, que solo se sintió listo para jugar, un día previo al duelo. “Era extraño porque yo tenía una lesión de gemelo y las cosas no pasan por casualidad, sino por causalidad, porque el día antes del partido en Madrid, hago unos remates con Rodrigo Mora, con Marcelo (Gallardo) y era extraño porque estaba muy bien, esa fue la prueba y sentí que llegaba al partido”, expresó.

De ese momento le quedaron recuerdos eternos. “Realmente yo soy muy frío ante las situaciones, pero no puedo olvidar dos imágenes. Una fue con Nacho Scocco, porque habíamos tenido comentarios antes del partido, nos dijimos que íbamos y le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Él confiaba mucho en mí, es una gran persona, lo quiero mucho, lo respeto mucho, lo admiro. Entonces cuando hace el gol el Pity yo salgo a correr antes de que él meta el gol y lo señalo a él (a Scocco). Lo señalo y empecé a gritarle: ‘Te dije, te dije que lo íbamos a ganar'”, aseguró JuanFer Quintero.

Y continuó: “La otra imagen que tengo es con Carlos Scarpelli, el utilero. No pude contener las lágrimas y lloré y lloré, como un niño en sus hombros. Realmente todas las imágenes son demasiado bonitas, pero me quedo con esas dos, para mí son muy importantes y las voy a recordar siempre”.

Finalmente, confesó que no dimensionó lo que significa ahora para el conjunto de la Banda Cruzada. “Yo nunca me imaginé representar o tener la historia que tengo hoy día en el fútbol, representando a River en un clásico contra el rival de toda la vida. Fue histórico para mí y también significó representar los sueños de mi barrio, de mis amigos, de los que hoy ya no están, de los que siempre me apoyaron, los que me dieron una moral siempre”, concluyó.

Actualmente, Juan Fernando Quintero se encuentra en el Shenzen, de China, esperando con poder debutar por fin el próximo mes de enero, cuando se activen de nuevo las inscripciones de futbolistas internacionales en el balompié de ese país.

Acá, la conversación completa del volante con Julieta Argenta, periodista argentina: