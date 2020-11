Juan José Narváez lidera cadena de ayudas por COVID-19 en España

El futbolista Juan José Narváez, quien actualmente integra el Real Zaragoza de la segunda división de España, está promoviendo una campaña de ayuda en sus redes sociales. Está dirigida a los que pasan por un momento complicado debido a la pandemia del COVID-19.

“Si por la situación que vivimos no puedes trabajar y no tienes para comer, no dudes y no tengas vergüenza de escribirme por privado. Un paquete de fideos, arroz, pasta, leche o algo voy a tener siempre para ofrecerte. No te vayas a la cama, y mucho menos tus hijos, sin comer. ¿Quién más se suma? Entre todos podemos. Únete”, escribió el delantero que integró las divisiones inferiores de Real Madrid.

En entrevista para el club aragonés, el atacante explicó que quiere extender su solidaridad para quienes están sin trabajo y tienen una familia por mantener. “Dentro de mis posibilidades me surge la idea de ayudar. Estos días estaré pendiente de mis redes sociales e intentaré echarles una mano. Se trata de ayudar y de que nadie pase hambre”, agregó.

Y reiteró que está atento a cualquier mensaje que le envíen. “He hablado con mucha gente que necesita que les eche una mano. Para eso estamos, para ayudar al máximo de personas. ¡Qué no tengan miedo de escribirme que tendrán respuesta seguro!”, apuntó.

Juan José Narváez hizo una corta carrera en el fútbol colombiano, con debut en el Deportivo Pasto en 2011. De ahí, dio el paso directo hacia el Viejo Continente, donde ha vestido las camisetas del Real Madrid Castilla CF, Real Betis, Córdoba CF, UD Armería, UD Las Palmas y por último, su equipo actual, el Real Zaragoza.

