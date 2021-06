Juan Fernando Quintero y otra vez el tema del retiro, ¡le quedan pocos años!

Desde que Juan Fernando Quintero tomó dejó a River Plate para irse a jugar al Shenzhen, de China, sus prioridades en cuanto a su carrera futbolística cambiaron. Fue una renuncia un poco a las competencias de alto nivel en Sudamérica y a un posible regreso a Europa.

Sin embargo, meses después el volante explicó en alguna entrevista que la decisión respondía a su tranquilidad, a bajarle el ritmo y a la presión que se vive en un club grande y a recuperar el tiempo perdido con su familia, ya que siempre le ha dedicado el cien por ciento a las concentraciones y partidos.

En esa ocasión, incluso, tocó el tema de un retiro anticipado y ahora lo reiteró. En conversación con el programa deportivo ¿Cómo te va?, de Argentina, el mediocampista confirmó que vislumbra la colgada de los guayos en aproximadamente cinco años.

“La idea es que a los 33 años pueda retirarme digno de este trabajo y estoy armando día a día lo que va a ser el post. Toda mi vida he disfrutado jugar fútbol en medio de la responsabilidad. Trato de hacerlo cada partido, porque cada vez se hace más corto el seguir jugando. Hay que tratar de que no te lleve la presión”, expresó.

Es por eso que aunque extraña al cuadro Millonario, siente que fue la opción adecuada y aprovechó para enviarle un mensaje a Rafael Santos Borré, quien termina contrato el próximo 30 de junio y aún no tiene claro su futuro.

“Uno nunca sabe cuándo se va a ir, si fuera por mí nunca me iría, pero uno pone todo en la balanza y tiene que tomar una decisión. No me arrepiento de la decisión de haberme ido, creo que al final no quedé en deuda con nadie y lo hablé con quien tenía que hablarlo”, apuntó el antioqueño de 28 años.

Y continuó con sus palabras para el delantero: “Como amigo le digo a Borré que tome su mejor decisión, que sea feliz, que piense en su futuro y tome la mejor decisión y sea feliz”, dijo.