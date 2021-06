Jorge Carrascal se desahogó y reconoció su mal momento con River Plate

El extremo de River Plate fue uno de los más criticados tras el remate de la temporada pasada y ahora se ánimo a hablar sobre lo que pasaba detrás de él.

Jorge Carrascal habló con el el programa radial River Monumental Tira y aceptó su bajón de nivel. “Yo siento que estoy para más y lo reconozco, pero los jugadores no somos máquinas y tenemos problemas y situaciones complicadas donde no sale nada. Son malas rachas como le pasan a todos los futbolistas. Pero ya pasó, y ahora a poner la cabeza en rendir en esta pretemporada al máximo para darle al equipo lo que necesita“.

Habló sobre lo que se viene para él y para River. “Este semestre que viene voy a dar lo mejor de mí. Me gusta hablar en la cancha, y demostrar en el campo. Tener la 10 de River no es fácil, y es un gran desafío para darse cuenta del lugar en el que estoy. Llevarla significa mucho, me dio mucha confianza para jugar con más ganas y estoy muy feliz. No es fácil, pero me encanta el desafío”, sostuvo.

Sobre la multitud de críticas que le llegan diariamente. “No le presto atención a las redes sociales, ni a los periódicos ni a los programas de TV. Me alcanza con mirarme al espejo y darme cuenta que estoy haciendo mal las cosas. Pero ahora estoy más tranquilo y tengo otro chip. Todos mis compañeros vienen y me tranquilizan, ninguno tira mala energía, somos familia”.

Sobre su apodo, dijo. “El apodo de Neymar colombiano siempre me pareció exagerado. Cada futbolista hace su camino y va creciendo por su nombre. A mí me dicen ‘Chiche’ acá en River, es un apodo que me puso Cachete Montiel. Me resultó bastante cariñoso, y ya todos los chicos me llaman así, me gusta“.