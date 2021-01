Jonathan Copete sigue sin definir su futuro y no ha renovado con Santos

Jonathan Copete viajó con Santos para disputar la gran final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, la cual se disputará este Sábado en el estadio Maracaná.

El colombiano Jonathan Copete viajó con su equipo, el Santos de Brasil, para disputar la final del torneo más importante a nivel de clubes de Sudamérica- la Libertadores. Sin embargo, el zurdo cafetero no podrá actuar con su club debido a que no fue inscrito, teniendo en cuenta que los tiempos no se dieron y él regresó en julio del año pasado de su respectivo préstamo con Everton, de Chile.

Por esa razón Copete no podrá jugar pero si acompaña a su equipo. Además, el exAtlético Nacional no finiquita la renovación de su contrato, que vence en junio del presente año. No obstante, se conoció que el actual técnico de Santos, Cuca, ve con buenos ojos el rendimiento que ha mostrado el cafetero desde su regreso a Brasil y podría ayudar a la prolongación del contrato de Copete.

“Se merece dos medallas. Si fuera cualquier otro jugador, con un temperamento más explosivo, habría pateado el balde y se habría ido a la cancha a ejercer el derecho de trabajador que tiene. No llega un día tarde, no se queja de nada, ayuda mucho, este chico es especial. Renovaría con él, no solo por su carácter, sino también por su fútbol. Polivalente, juega de defensa, lateral, delantero centro, lateral izquierdo. Donde lo ponga juega. Es un gran jugador”, dijo Cuca para elogiar a Jonathan Copete en la ‘Gaceta Esportiva’.

Así las cosas, una vez finalice la final de la presente edición de la Copa Libertadores y se conozca al nuevo campeón, las directivas del ‘Peixe’ empezarán a finiquitar temas de renovaciones de contrato y salidas del equipo. Ahí estará en actividad el exSantaFe que está valorizado en unos 1.6 millones de euros, según Transfermarkt.