Jeison Murillo se quiere queda en Sampdoria, ¿lo dejarán?

Jeison Murillo tuvo un destaco paso durante su préstamo con el Celta de Vigo, a pesar de que al final sufrió una lesión que le impidió terminar la temporada y ser convocado a la Selección Colombia. Ahora, su futuro es incierto pero él tiene claro lo que quiere.

El defensor terminó su vínculo laboral con el conjunto español y regresó a la Sampdoria, equipo que es dueño de sus derechos deportivos. Actualmente, no hay claridad sobre su continuidad pero él dejó en claro sus intenciones durante una entrevista que le hicieron en el medio Secolo XIX.

Allí, el colombiano aseguró que quiere pelear por un lugar en el plantel italiano, aunque sabe que no será fácil por lo que también está abierto a nuevas posibilidades y ofertas.”Soy profesional, todavía tengo dos años de contrato con la Sampdoria. Entreno al máximo, mi deber es trabajar en serio, hacerlo yo también y prepararme. Luego ya veremos qué pasa. En Vigo me sentí bien. Qué bien me siento aquí. Si todo el mundo me quiere, está bien. Significa que no me quedaré sin equipo”, expresó.

Y continuó: “Todos los futbolistas del mundo se están entrenando para ser importantes en su equipo. Para mí, como para todos, tenemos la confianza del técnico, y el club es claramente una prioridad. Regresé a la Sampdoria pensando en quedarme. Pero luego hay otros actores también. Ya veremos qué pasa. Repito, no descanso, tengo que trabajar por mí mismo, tengo que mantener la cabeza aquí”.