Guerra en Boca Juniors: el audio del Patrón Bermúdez contra Tévez

El ambiente interno en el club es un infierno y recientemente apareció un audio de Jorge Bermúdez contra Carlos Tévez y su foto con Daniel Angelici.

Ni los dos títulos locales o haber quedado entre los charro mejores equipos del continente en la Copa Libertadores, son suficientes para que en Boca Juniors haya tranquilidad. El ambiente interno en el club es un infierno y recientemente apareció un audio de Jorge Bermúdez, quien hace parte del Consejo de Fútbol del equipo, en el que habla de Carlos Tévez.

Al Patrón parece que no le gustó para nada la fotografía del Apache junto a Daniel Angelici, expresidente del cuadro Xeneize y que está distanciado de la institución. En los 30 segundos que dura la grabación, el exfutbolista colombiano es claro: “Son personas libres. No son delincuentes, al menos socialmente. Se pueden juntar, se pueden ver, tomar un café. Nosotros no podemos ataca a Tévez porque se junta con Angelici, con Macri o con los que quiera”, expresó.

Además, el también comentarista deportivo deja ver su malestar con la cercanía del exdirigente y el delantero, pues asume alguna estrategia para bajarle el poder a la actual directiva. “Tenemos que ser muy inteligentes y transparentes. Nosotros seguimos en lo de nosotros. Él (Tévez) que siga haciendo sus cosas, pero queda en evidencia cuáles son sus intenciones”, agregó.

Mientras tanto, Carlitos no se ha pronunciado por las palabras del cafetero. Lo cierto es que su relación con el club está quebrada, más allá de ser un ídolo y referente para los hinchas. Según los medios argentinos, el atacante tan solo mantiene contacto con lo estrictamente laboral y seguramente, lo dicho por Jorge Bermúdez no le caerá para nada bien.

Esta es la fotografía de Carlos Tévez que molestó a Jorge Bermúdez:

🔵🟡 Tevez compartió playa con Angelici en Pinamar y la atención volvió a ponerse en el rol que podría jugar en las elecciones de Boca en el 2023 🗳️⚠️ ¿Carlitos jugará en las urnas por primera vez? pic.twitter.com/0CoVK6Hi5P — Diario Olé (@DiarioOle) January 27, 2021

