Giovanni Moreno, cada vez más cerca de regresar al continente

Más cerca que nunca está el regreso de Giovanni Moreno al continente sudamericano, razón por la que ya empezaría a llegarle ofertas al atacante colombiano.

Desde Agentica aseguran el regreso del talentoso extremo colombiano de 34 años de edad. El periodista Tomás Dávila, que se dedica a cubrir a Racing de Avellaneda, manifestó que desde ya hay un operativo para que el cafetero regrese al fútbol argentino, pues su contrato termina en noviembre del presente año.

No obstante, no es la única posibilidad de ‘Gio’ en el continente, ya que también aparece la opción de Atlético Nacional, equipo que no ha hecho el mínimo esfuerzo este semestre para repatriarlo. Sin embargo, esta posibilidad se incrementa por el calendario chino. Es decir, que si el contrato de Moreno vence en noviembre, tendría que salir en junio, razón por la que aceleraría todo.

🚨🚨 Hay posibilidades de que Giovanni Moreno regrese a #Racing. Así lo confirman desde su entorno. El contrato con Shanghai Shenhua 🇨🇳 vence en noviembre, pero la idea es que salga en junio. También hay chances de Atlético Nacional 🇨🇴 y la MLS 🇺🇸. Detalles en @okdobleamarilla. pic.twitter.com/5zmZTw1LJl — Adriano Savalli (@AdrianoPS98) April 2, 2021

#Racing está negociando para lograr la vuelta de Giovanni Moreno. Su contrato termina en noviembre de este año. ✏️ @DavilaTomi. pic.twitter.com/t12IQb3fGC — Racingmaníacos (@RacingManiacos) April 2, 2021

Giovanni Moreno está próximo a cumplir 10 años en el fútbol de la China con el Shanghai Shenhua, y ya estaría listo para retornar al continente, fiel testigo de sus mejores jugadas.

Por ahora nada se ha oficializado. Pero las opciones para que Moreno siga allí son muy complicadas, teniendo en cuenta que aún no ha recibido notificaciones para renovar. Algo que sí se ha hecho en las anteriores renovaciones de su contrato, las cuales se han firmado con bastante antelación.