Flabián Londoño, el primo de Gerardo Bedoya que definió el Boca vs River de reserva

Otra vez Flabián Londoño Bedoya fue figura del equipo reserva de River Plate. Marcó su tercer gol de la temporada y este nada menos que ante Boca Juniors en condición de visitante. El superclásico lo ganaron con ese gol.

Se está volviendo habitual que el colombiano de 20 años sea el más destacado del equipo reserva de River Plate. Venía de marcarle a Platense y Argentinos Juniors y ahora ante Boca hizo lo propio. Gol y 3 puntos para que el elenco millonario lidere el Grupo A de la competencia, pero además se haya dado el lujo de ganarle al clásico rival y de visitante.

Fue un gol de cabeza para otro triunfo de River en el certamen. Ya suma 13 puntos y muchos de ellos son con goles del atacante que es primo de Gerardo Bedoya y que está en el equipo desde 2018. Va completando su etapa de formación luego de superar una difícil lesión que lo tuvo mucho tiempo inactivo. Volvió y está siendo importantísimo en los planes del club.

“Yo llego a River en 2018. Me vieron jugando en Medellín y se me dio la oportunidad de venir. Marcelo Gallardo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza. Me gusta estar en el área, manejo los dos perfiles y me gusta estar en el juego aéreo”, contó Flabián Londoño Bedoya recientemente en entrevista en Caracol Radio.

Poco a poco él va haciéndose su nombre en el fútbol argentino en el que muy bien conocen a su primo, Gerardo Bedoya, campeón con Racing y también jugador que pasó por Boca Juniors y Colón de Santa Fe. Por ahora está en reserva, esperando la oportunidad en Primera. Seguramente llegará pronto. Su nivel así lo va mostrando.

El gol de Flabián Londoño Bedoya con River a Boca Juniors