Felipe Aguilar y un nuevo capítulo con Atlético Nacional

Hace algunos días, en Atlético Nacional confirmaron que todavía hay valores adeudados por este jugador. Hay novedades.

Una de las ventas más importantes que ha realizado Atlético Nacional en los últimos años, fue la del defensor Felipe Aguilar, quien fue vendido al Santos de Brasil por 4 millones de dólares a comienzos de 2019, pero dos años después de esta transferencia, todavía existen valores pendientes por parte del conjunto brasileño que ya ni siquiera cuenta con el jugador.

Hace unos días, Juan David Pérez, presidente del cuadro antioqueño, confirmó que todavía hay una deuda y que el caso se llevó hasta la FIFA para obligar al ‘Peixe’ a cumplir con sus obligaciones. Desde la dirigencia del cuadro brasileño ofrecieron opciones para el pago, pero en Nacional confirmaron que necesitan solamente el dinero, por lo que ya hay otra postura.

De acuerdo a medios cercanos al cuadro paulista, ya tendrían el dinero listo para pagar la deuda con Atlético Nacional, que estaría rondando al millón de dólares. Se espera que en los próximos días se pueda hacer el pago y Nacional contaría con nuevos recursos de cara a la temporada 2021.

La razón por la que Santos apuro el pago, es que debido a llevar el caso hasta la FIFA, el ente regulador impidió que el equipo brasileño registrara más jugadores hasta que no se arreglara el tema, quisieron acordar para que se levantara la sanción, pero Juan David Pérez manifestó que no aceptaría otro acuerdo. “Nada formal. Hasta que no firmemos, no hay nada. No lo creeré hasta que lo firmemos”, dijo el dirigente el pasado sábado a La Gaceta Esportiva.