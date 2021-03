Ex Deportivo Cali: ¡Equipo confirmado para Fredy Montero!

Fredy Montero (33 años) seguirá en la MLS y volverá a vestir la camiseta de Seattle Sounders. El equipo que hace 11 años le compró sus derechos a Deportivo Cali, ha vuelto a invertir en él.

“Seattle Sounders FC anunció hoy que ha fichado al delantero Fredy Montero. El colombiano regresa a Seattle, donde jugó de 2009 a 2012, ganando la Bota de Oro del Sounders FC en cada una de las tres primeras temporadas de la MLS y acumulando 47 goles y 34 asistencias en la temporada regular”, anunció el club.

Será su regreso tras las experiencias en Millonarios, Sporting Clube de Portugal, Tianjin Reda y Vancouver Whitecaps. Llega de ese equipo en el que marcó 26 goles e hizo 14 asistencias. Su arribo se da con contrato de un año y opciones de extenderlo tanto en 2022 como en 2023. Es esperado en el club para iniciar pretemporada cumpliendo protocolos de prueba y cuarentena obligatorios.

Con los 47 goles y 34 asistencias que tiene en el club, Fredy Montero empata con Clint Dempsey y Mauro Rosales en un lugar histórico para el club. Además tiene 60 goles en todas las competencias, cifra récord en la franquicia.

¿Y un posible regreso a Deportivo Cali, Fredy Montero?

La opción de momento queda descartada, claro. Será hasta dentro de un año cuando pueda volver a pensarse, si es que Seattle Sounders decide no extender el vínculo. Tiene la primera opción para eso. Lo mismo pasará en 2023 si es que se extiende en la primera instancia. Habrá que esperar las determinaciones de esos momentos.

Lo que se sabe es que a él sí le interesa el regreso. Así lo dijo en diálogo con Rincón Azucarero a través de las redes sociales el pasado mayo: “Sí claro, no tengo la menor duda. Soy hincha de Deportivo Cali porque me formé ahí. Yo tengo contrato con mi equipo hasta diciembre (en ese entonces era Vancouver Whitecaps) y cuando quede libre, quiero ver qué pasa con mi carrera. Volver es una decisión que no depende de mí, así que no es una pregunta para mí. Es para los directivos que lo pueden hacer realidad”. Por ahora los que lo hicieron fueron los de Seattle Sounders.

La presentación de Fredy Montero en Seattle Sounders