Ex Deportivo Cali: el primer gol de Déiber Caicedo en la MLS

Déiber Caicedo, el canterano que Deportivo Cali vendió a la MLS en 2.5 millones de dólares, logró su primera anotación con Vancouver Whitecaps en juego oficial de la liga.

Fue el séptimo que disputó el atacante de 21 años nacido en Barbacoas (Nariño). Se dio en condición de visitante frente a Houston Dynamo. El equipo en el que juega el colombiano anotó a los 80 minutos tras asistencia de Lucas Cavallini. Fue el descuento en la caída definitiva por 2-1.

▶: Hárold Preciado y sus goles en el entrenamiento de Deportivo Cali

▶: Presidente de Dimayor confirmó que Cali vs. Tolima no se jugará: “El fútbol al final es un juego”

▶: “Amenazaron con descalificar a Deportivo Cali y Deportes Tolima si no juegan”

Fue triunfo para el cuadro local que tuvo en la suplencia a Carlos Darwin Quintero y caída para el que, además de tener a Déiber Caicedo, también tuvo como titular a Cristian Dájome. El par de colombianos fueron la dupla atacante elegida por el DT canadiense Marc Dos Santos. Con dicho resultado, Vancouver Whitecaps se mantiene décimo en la Conferencia Oeste con 2 triunfos en 7 fechas (7 puntos).

Déiber Caicedo jugó todos los partidos. En todos fue titular. Suma 610 minutos de acción, un gol y una asistencia. Así que en su carrera profesional ya cuenta con 8 goles. Los otros 7 los hizo en sus 3 años como profesional en Deportivo Cali del que salió vendido recientemente para su primera experiencia profesional en el exterior.

Déiber Caicedo's 🇨🇴 first goal in @MLS!

We're back in it!#VWFC #HOUvVAN pic.twitter.com/4FjA0yLWWS

— Vancouver Whitecaps FC (@WhitecapsFC) May 23, 2021