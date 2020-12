En River Plate temen por continuidad de Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré está a tan solo días de quedar como agente libre para negociar su contrato con otro equipo diferente a River Plate y eso prendió alarmas. Su vínculo finaliza el 30 de junio de 2021, pero según la legislación de la FIFA, desde el primero de enero puede moverse para definir su rumbo.

En el Millonario hay preocupación y no es únicamente por el colombiano. Resulta que en la misma novedad se encuentran el argentino Gonzalo Montiel y el uruguayo Nicolás de la Cruz. Es por eso que los directivos, el secretario técnico, Enzo Francescoli y el presidente, Rodolfo D’Onofrio esperan que haya continuidad y que se llegue a un acuerdo.

De otro lado, Marcelo Gallardo se mostró serio en conferencia de prensa cuando le indagaron por el tema. “Hasta ahora las novedades que tengo al respecto son que los jugadores están en conversación de poder arreglar su situación. Cada uno de los jugadores que mencionaste están en las posibilidades que el club está ofreciendo para renovar sus vínculos. Deben estar negociando”, dijo.

El problema, por ejemplo, con el futbolista cafetero es que hay un impedimento legal. Si quieren extenderle el tiempo en el cuadro de la Banda Cruzada, tendrían que comprarle al Atlético de Madrid otro 25% de la ficha del delantero, en unos 3.5 millones de euros. Por eso, la institución está buscando un arreglo con el Colchonero para que se de un precio que les favorezca más y puedan quedarse con los goles del ex Deportivo Cali.

+ Carlos Queiroz: “Nunca pude contar con la mejor versión de James Rodríguez”

+ Falcao García sigue sin jugar con Galatasaray: Completó 40 días de lesión

Por parte de sus compañeros es un poco más llevadero el proceso, puesto que no hay ninguna cláusula que los condicione y es más del compromiso de ellos mismos de querer continuar con el conjunto porteño.

“Después también veremos cómo se resuelve cada caso. Estoy o tengo una relación particular con ellos y son tres futbolistas con muchísimo futuro, están establecidos y tienen proyección. Son tres futbolistas de mercado que hasta ahora no han cerrado su vínculo con el club de seguir, pero si hay buena disponibilidad eso podría generarse. Lo que tengo para decir es que están en conversaciones y no se cerró nada porque estarán en negociación. Cuando tengamos información las daremos, son situaciones personales”, agregó el Muñeco.