En Napoli esperan decisión de David Ospina: quieren tener dos arqueros para la temporada

Después de la destacada actuación de David Ospina en la Copa América 2021 con la Selección Colombia, el guardameta se encuentra de vacaciones con su familia y es esperado en el Napoli, con el que tiene pendiente definir su continuidad.

Los medios de comunicación italianos aseguraron que el nuevo entrenador del club, Luciano Spalletti está interesado en contar con el golero colombiano, pues quiere tener dos futbolistas en esta posición, como lo venía haciendo Gennaro Gattuso, rotándolo con Alex Meret.

“Ospina y Meret son dos grandes porteros, son internacionales con sus selecciones. Soy feliz de tener dos porteros de nivel (…) Necesitamos 20 jugadores y tres porteros fuertes en la plantilla. Habrá necesidad de gestionar tantos partidos y el estrés que eso trae. Tener dos porteros de gran nivel es una gran ventaja”, dijo en días pasados el estratega.

No obstante, el portal Sky Sports explicó que aunque David tiene una primera opción de seguir, igualmente es posible su salida, por eso ya estuvieron indagando por Tomas Vaclik, de República Checa. Por su parte, Radio Kiss Kiss informó que Salvatore Sirigu, del Torino, también estaría en carpeta.

Pero esto solo sucedería en caso de que arquero antioqueño se marche a otro equipo europeo. Atalanta BC y la Fiorentina mostraron interés, pero no se llegó a ningún acuerdo. Por ahora, no hay nuevos rumores y todo indica que continuará en el cuadro napolitano, por lo que no tendrán que mirar más candidatos.