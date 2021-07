En Escocia le dan palo a Alfredo Morelos: “Es una completa vergüenza para el Rangers”

Durante el mercado de pases se han generado algunas dudas con respecto al futuro de algunos futbolistas colombianos. Es el caso de Alfredo Morelos, quien aún no define en qué equipo jugará, pero que aún pertenece al Rangers FC. La novedad más reciente sobre esto no le conviene para nada al jugador, pues a tan solo tres días de que inicie la Scottish Premiership, el Búfalo no ha aparecido.

Y es que después de su participación en la Copa América 2021, con la Selección Colombia, en la que apenas pudo disputar unos minutos ya que se contagió de COVID-19, tenía derecho a unos días de vacaciones, pero parece que no estuvo muy clara su fecha de regreso al plantel.

Así lo hizo saber Frank McAvennie, exfutbolista que militó en el Celtic, Aston Villa y West Ham United. En medio de un análisis en los medios de comunicación de Escocia, el exjugador le dio bastante palo al atacante cordobés. “No sé qué está pasando con Morelos. Ese chico es su propia ley. No ha vuelto todavía, ¿verdad? Steven Gerrard aún no sabe cuándo regresará, ¿verdad? Eso es una absoluta vergüenza para los Rangers. Es una situación terrible”, expresó.

Incluso, se atrevió a pensar que Morelos tiene entre planes no retornar a la plantilla escocesa, porque que está muy ocupado definiendo su próximo rumbo. “Creo que puede encontrarse que Gerrard simplemente perdió interés en él. No tengo idea de cómo se desarrollará eso. Debe estar afectando a todo el club. ¿Pueden sacar provecho del jugador solo para deshacerse de él? Si algunos de los precios que veo en los periódicos son correctos, que se vaya. No puedes estar haciendo eso, es una vergüenza para el Rangers. Él no es más grande que el club”, agregó.

Sin embargo, aún no se habla de una oferta oficial por el delantero y así las cosas, deberá espera a unirse al conjunto de Glasgow para tomar decisiones.