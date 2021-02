En DIM no sirvió, pero en el exterior sí se destaca

Aunque Yorleys Mena se formó y debutó profesionalmente con Deportivo Independiente Medellín, su lugar en el mundo no fue ese. Tampoco el fútbol colombiano, en el que intentó en cinco clubes y en ninguno brilló. A México también fue y la situación no fue distinta. Pero parece que el delantero encontró dónde brillar: Universidad César Vallejo, de Perú, donde además marcar de goles, lo eligieron entre el once ideal de la temporada anterior.

Y es que según un ranking elaborado por la Agremiación de Futbolistas del Perú, el nacido en Apartadó, Antioquia fue el mejor jugador de su equipo en el campeonato pasado de ese país, con 19 anotaciones, que aportaron para la clasificación a la Copa Libertadores 2021, en la que iniciarán participación el próximo miércoles 24 de febrero, contra Caracas.

Esta semana, se develaron igualmente los ganadores de los Premios Liga 1 Movistar 2020, en los que apareció el atacante cafetero de 29 años, conformando la plantilla ideal del certamen peruano, junto con Diego Melián (Deportivo Municipal), Josué Estrada (UTC), Gianfranco Chávez (Sporting Cristal), Omar Merlo (Sporting Cristal), Alexis Cossio (Ayacucho); Alejandro Hohberg (Universitario), Horacio Calcaterra (Sporting Cristal), Martín Tavara (Sporting Cristal), Washington Corozo (Sporting Cristal); y Emanuel Herrera (Sporting Cristal).

Los integrantes del Sporting Cristal arrasaron con los galardones. Emanuel Herrera fue elegido como el más destacado del torneo celebrado en 2020 en el que quedaron campeones del título nacional tras imponerse en la final sobre Universitario de Deportes. El argentino fue el máximo artillero de la competencia con 20 conquistas, tan solo una más que Mena.

A partir de su debut en 2009 con el Poderoso bajo el mando de Leonel Álvarez, Yorleys Mena ha vestido las camisetas del Real Cartagena, Monarcas Morelia (México), Junior FC, América de Cali, Alianza Petrolera, Deportivo Pereira y ahora, Universidad César Vallejo, conjunto en el que milita desde el 2020.